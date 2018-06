Filip Kirkorov a cantat pe toloaca, la Sadova, la festivalul capsunii si mierii. Invitat de seful stautului, superstarul rus a cules capsuni, a baut vin - VIDEO

Intampinat cu paine si sare la Sadova, Filip Kirkorov a fost invitat la cules capsuni. A mers pe camp impreuna cu familia presedintelui Igor Dodon si o suita de dansatori. Cu muzica populara pe fundal, Kirkorov si Dodon au pozat in fata cameramanilor personali – alti operatori si jurnalisti nu au avut acces la aceasta parte a manifestatiei.

Cei doi au vizitat tarabele, au gustat din bunatati si au ciocnit pahare cu tarie.

Igor DODON, PRESEDINTELE RM: -”Pe asa o caldura dl presedinte? -Cate putin.”

Filip KIRKOROV, INTERPRET: “Extraordinar. Atatea emotii.”

Capsuni insa n-au cumparat.

Igor DODON, PRESEDINTELE RM: ”Eu anul acesta nu am cumparat, le-am cules singur. -A facut prima doamna dulceata? -Am facut la Condrita.”

Seful statului sugereaza ca si de concertul lui Kirkorov s-a ocupat tot impreuna cu sotia sa. El l-a convins pe intepretul rus, care in mod normal ia cate 100 000 de euro pentru un recital, sa cante gratis la Sadova, iar fundatia Galinei Dodon a acoperit cheltuilile de organizare.

Igor DODON, PRESEDINTELE RM: ”Statul nu a cheltuit nici un ban. Va fi gratis ce tine de invitati. Sunt unele cheltuieli legate de scena, care sunt finantate oficial de fundatia de binefacere “Din suflet”.

Filip KIRKOROV, INTERPRET: ”- Ati ajuns aseara, unde ati innoptat? -In avion.” ”Nici un interes financiar in vizita mea nu este. Am inteles ca e un post de televiniune asa mai… -Bun. Adreseaza intrebari ascutite. Vizita mea aici este prieteneasca."

Ieri presedintele i-a acordat lui Filip Kirkorov titlul de Artist al poporului.

Filip KIRKOROV, INTERPRET: -”Nu intamplator mi s-a acordat azi titlul de Artist al poporului. Este foarte important pentru mine si il voi purta cu mandrie toata viata.”

Ca proaspatul artist al poporului din Moldova sa nu vada chiar toate “frumusetele” moldovenesti, drumul de la intrarea in Sadova a fost proaspat carpit.

Igor DODON, PRESEDINTELE RM: ”A fost renovat cu ocazia acestui eveniment? -Intrebati pe cei care sunt responsabili pentru drumuri, eu bani pentru drumuri din buzunar nu am.”

Igor Dodon spunea ca urma sa il hraneasca pe Kirkorov in casa parinteasca de la Sadova.

Filip KIRKOROV, INTERPRET: "-Sotia, Galina, este o gospodina buna si nu cred ca va lasa oaspetii flamanzi.”

Igor DODON, PRESEDINTELE RM: “Mamaliga va fi, peste prajit va fi, frigarui din prepelita vor fi. In beci o sa intram. Mamica mea a pregatit placinte si un pahar de vin rosu de casa.”

Presedintele ne-a interzis sa-l insotim in curtea casei, dar a postat pe Facebook imagini in care il prezinta pe Kirkorov rudelor din Sadova. Am mers mai tarziu la casa parintilor lui Dodon, insa acolo nu mai era tipenie de om.

Igor DODON, PRESEDINTELE RM: “-Noi eram in beci.”

Filip Kirkorov a fost adus la concertul de pe toloaca cu o masina de lux, si a coborat chiar langa scena. Chiar daca initial se anuntase ca va canta 20 de minute, show-ul lui Kirkorov a durat mai mult de o ora. Cei veniti l-au aplaudat minute in sir, iar o femeie i-a cazut la picioare.

Igor Dodon si familia sa au urmarit concertul din multime. Desi a vrut sa para ca se afla printre spectatori ca un om de rand, mai multi bodygarzi imbracati in civil s-au aflat tot timpul in preajma presedintelui. Concertul s-a terminat spre miezul noptii. Din program nu au lipsit focurile de artificii ca de revelion, care au durat aproape 5 minute.

Inaintea interpretului rus, la concertul de la Sadova au mai cantat, printre altii, Nelly Ciobanu, Ackord, Tarmis si Valentin Uzun, precum si Doredos, formatia din stanga Nistrului pregatita de Filip Kirkorov pentru Eurovision. Kirkorov urma sa plece imediat dupa spectacol.