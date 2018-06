Filip Kirkorov, despre Pro TV: "Am inteles ca e un post de televiziune asa mai..." Dodon: "Bun" - VIDEO

Filip KIRKOROV, INTERPRET: ”- Ati ajuns aseara, unde ati innoptat? - In avion.” ”- Nici un interes financiar in vizita mea nu este. Am inteles ca e un post de televiniune asa mai…"

Igor DODON, PRESEDINTE: "Bun!"

Filip KIRKOROV, INTERPRET RUS: "Adreseaza intrebari ascutite. Vizita mea aici este prieteneasca.”

Ieri, Igor Dodon si oaspetele sau special, Filip Kirkorov, au cules capsuni pe muzica populara, au facut poze si au participat la inaugurarea Festivalului Capsunii si Mierii de la Sadova. Dupa ce au facut baie de multime acolo, seful statului l-a dus pe interpretul rus la mama sa acasa.