Filip spune, Grozavu face. Gheretele din gradina publica "Stefan cel Mare" vor fi scoase, la indicatia primarului interimar. Grozavu sustine ca e doar o coincidenta ca Filip a cerut asta

Potrivit lui Grozavu, in Gradina Publica exista 64 de gherete si tarabe. In cazul a 36 dintre ele, autorizatiile expira la sfarsit de an, asa ca nu vor mai fi prelungite. In cazul celorlalte, se vor cauta solutii, a declarat primarul interimar pentru Pro TV.

Astfel, responsabilii de la pretura Buiucani au la dispozitie o luna pentru a curata parcul de chioscuri.

Acum o saptamana, la sedinta guvernului, premierul Pavel Filip a cerut ca din Gradina Publica sa dispara gheretele si s-a aratat nemultumit de dezordinea de acolo. Nistor Grozavu ne-a spus astazi ca este vorba doar despre o coincidenta, iar Primaria avea de gand oricum sa scoata chioscurile.