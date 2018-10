Filme de animatie de colectie vor fi difuzate la festivalul Anim'est. Pelicula numita Cu drag, Van Gogh - prezentata. Spectatorii vor viziona cele mai bune filme de animatie incepand cu anul 1920 si pana in prezent - VIDEO

Holul cinematografului Odeon a fost impanzit de oameni care asteptau cu nerabdare sa inceapa festivalul. Proiectia de animatie Cu drag, Van Gogh, prezentata aseara, este primul film din lume pictat in intregime. 107 pictori din intreaga lume au lucrat pentru asta.

"Venim in fiecare an, noi ne bucuram si savuram de fiecare data orice evenimente care sunt pentru familie si copii."

"E ceva foarte interesant in special filmul de astazi. Este ceva mai neobisnuit de ceea ce am prins noi acum 30 de ani in urma, dar este interesant si placut."

"Deci eu avem sansa in seara aceasta sa ma ocup cu chestii mult mai nesanatoase dar am decis ca mai bine vin si ma uit la un film de animatie."

Cei care au venit pentru prima data la festival, aveau asteptari mari.

"Noi suntem in premiera la un asemenea festival, citesc aici si ma bucura ideea ca este un festival de animatie."

"Mi-am dorit foarte mult sa ajung, in special la anim'est. Indragostita de animatie sa zic eu asa. Cu siguranta nu o sa-mi para rau si o sa vreau sa vin si la urmatoarele."

"Eu am auzit mai multi ani la rand despre el si acum am avut posibilitatea de a ajuge aici. Sper ca o sa-mi fie foarte interesant, deoarece sunt pentru prima oara."

Festivalul a luat viata la Bucuresti acum 12 ani si a prins repede popularitate. Dupa o colaborare cu regizorii de animatie festivalul a ajuns si la Chisinau. Evenimentul vine de fiecare data cu cele mai bune proiectii de animatie din intreaga lume.

Mihai MITRICA, DIRECTORUL FESTIVALULUI ANIME'EST:"In fiecare an am avut prezenta mare la Chisinau, e un eveniment aici de trei zile restrans. Publicul profita de aceste trei zile ca sa vada ce e mai nou in lumea animatiei."

Festivalul Anim'est, care vine ca sa incurajeze tinerii regizori de animatie, este este la cea de-a opta editie la Chisinau si va dura pana duminica.