Filmul accidentului de pe strada Petricani. Ce spune soferul beat care a lovit cu masina alte doua automobile. Doua femei si un bebelus au ajuns la spital - VIDEO

Trei persoane, printre care si un copil, au ajuns la spital dupa ce un sofer beat, care incerca sa fuga de politie a lovit masina in care se aflau. S-a intamplat in aceasta dimineata pe strada Petricani din capitala. A fost avariat si un BMW, oprit la culoarea rosie a semaforului. Tanarul, care a provocat accidentul se afla in stare avansata de ebrietate si fost retinut.