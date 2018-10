Filmul exploziei din blocul de la Rascani, unde trei oameni si-au pierdut viata, iar cel putin noua au fost raniti. Posibila cauza a deflagratiei

Cand s-a imprastiat praful, oamenii a vazut ingroziti o gaura imensa in cladire – peretele exterior din zona etajelor 14, 15, 16 si 17 a fost parca spulberat. Pe urma s-a descoperit ca si placile de beton dintre etaje, in zona respective, s-au prabusit.



La etajul 14, sub daramaturi, salvatorii au vazut doua cadavre. Nu au putut interveni din cauza bucatilor de beton care atarnau si puteau sa cada in orice moment. Tot ce stiu este ca e vorba despre un copil si o femeie.



Noua oameni, printre care si un pompier, au fost raniti in urma deflagratiei. Unii - chiar in timpul exploziei, in timp ce altii au suferit diferite traumatise din cauza peretilor si tavanelor care se ruinau. Un barbat era atat de grav, incat a fost imediat supus unei interventii chirurgicale. Din nefericire, el s-a stins la spital. Ceilalti raniti se afla in afara oricarui pericol.

Mai multe persoane au ajuns la spitalul Sfanta Treime – nu erau ranite, dar suferisera socuri puternice si au avut nevoie de ingrijiri.

Zeci de locatari au iesit din cladirea afectata de explozie, inveliti in paturi si plapume, si se uitau neputinciosi la blocul in care au trait o viata si care acum parea o ruina gigantica. In prejma, peste tot erau imprastiate cioburi de sticla, bucati de mobila, fasii de draperii si munti de beton. Bucati din peretele cladirii au fost aruncate la o distanta foarte mare.

Au venit si oameni care locuiau in blocurile din vecinatate, speriati de bubuitura puternica. Vestea s-a raspandit rapid pe internet – retelele de socializare erau pline de fotografii si live-uri de la fata locului – asa ca oraseni din toate sectoarele au venit sa dea o mana de ajutor.

La ora 02.00, la pretura sectorului Rascani a fost organizata o sedinta cu responsabilii serviciilor implicate. Acestia au anuntat ca explozia s-a produs, cel mai probabil, in scara 6, de la etajul 16 al blocului cu 20 de etaje.

Pompierii presupun ca cineva avea in apartament o butelie de gaz defecta. Gazul ar fi umplut incaperea si ar fi explodat atunci cand proprietarii au aprins lumina – o singura scanteie miniscula din intrerupator ar fi fost suficienta ca sa aprinda vaporii inflamabili.



Viceprimarul capitalei, Nistor Grozavu, a cerut verificari in toate blocurile de locuit, mai inalte de 9 etaje, care nu sunt alimentate cu gaze naturale. El spune in mod normal, in astfel de cladiri controale au loc o data pe an, si presupune ca in blocul distrus de explozia de noaptea trecuta nu a fost efectuat niciun control.



Cel putin 15 persoane, locatari ai apartamentelor din preajma celor distruse de explozie, si-au petrecut noaptea la spitalul Sfanta Treime. Nu se stie cand se vor putea intoarce in locuintele lor – autoritatile nu au facut niciun anunt despre acest lucru.

De asemenea, nu se stie care va fi soarta blocului – dupa o explozie similara produsa in 2007 intr-o cladire din Soroca, tot imobilul a fost demolat.

La ora 8.00 a fost convocata o sedinta extraordinara a Guvernului. Membrii cabinetului de ministri au mers apoi la fata locului pentru a evalua consecintele deflagratiei. Seful IGP a declarat din nou ca, cel mai probabil, explozia a fost provocata de o butelie de gaz.

Toata noaptea si in aceasta dimineata salvatorii au continuat sa stranga daramaturile. Cu ajutorul unor autoturnuri, acestia au strans bucata cu bucata betonul faramitat de deflagratie.

Zona este incercuita cu o panglica galbena si circulatia este restrictionata.