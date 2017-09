Filmul exploziei din satul Hrubna Noua, Falesti. O fetita de numai 4 ani a murit, iar bunica ei a fost ajuns la spital cu arsuri pe 75 la suta din suprafata corpului - VIDEO

Scene inspaimantoare au fost astazi la Hrubna Noua. Casa a sarit in aer in jurul orei 8 si a cutremurat toata localitatea.





„Acoperişul s-a ridicat la o înălţime de 10 metri”.

"A fost o bubuitură, că s-a împrăştiat totul în jur.”





In momentul deflagratiei acasa era o fetita de 4 ani si bunica acesteia, parintii fiind plecati la Iasi. Femeia a suferit arsuri, fiind transportata in stare grava la spitalul din Falesti.





”Pe bunica am luat-o la mine. Am chemat ambulanţa. Avea arsuri practic 100%”.

Copila nu a fost de gasit mai bine de trei ore, iar salvatorii, ajutati de vecini au inceput cautarile printre daramaturi. Abia in jurul ore 12, cadavrul micutei a fost descoperit sub un perete, care s-a prabusit peste ea.

”Am căutat-o în grădină şi nu am găsit-o. Ne-am dat seama este sub dărâmături.”



Potrivit salvatorilor, copilul se juca afara, in apropiere de locuinta, iar in momentul exploziei, daramaturile l-au acoperit. Parintii micutei au aflat despre tragedie cand au revenit acasa si au gasit doar ruine. Fetita de 4 ani era primul lor copil.

”Nu vă pot reda ce copil a fost. De aur.”

Explozia s-a auzit in tot satul, iar initial oamenii nu au inteles ce se intampla. S-a zdrunciat pamantul mai ceva ca in timpul unui cumtremur.





Natalia GHETU, REPORTER PRO TV ”Explozia a fost atat de puternica incat a facut tandari si geamurile caselor din apropiere. Din cate se poate vedea, aceasta fereastra a sarit pur si simplu de la locul ei. La fel s-a intamplat si cu usile unor case invecinate.”

Acest garaj a fost mutat din loc.

”Peretele s-a mutat şi maşina a prinsă”.





Potrivit salvatorilor, preliminar, explozia s-ar fi produs din cauza unei butelii de gaz.