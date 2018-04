Filmul incendiului de pe strada Academiei. Cladirea Institutului de Zoologie, cuprinsa de flacari. Focul mistuia acoperisul, iar o parte din angajati isi vedeau de lucru. Detalii noi - VIDEO

Incendiul a izbucnit in jurul orei 12.00. Un nor imens de fum negru putea fi vazut din diferite sectoare ale capitalei. Din imaginile care ne-au fost trimise se vede cum arde acoperisul cladirii.

Focul a fost observat mai intai de angajatii din paza institutiei. Martorii spun ca flacara a izbucnit pe acoperis, la antenele instalate de operatorii de internet. Acestia au intervenit cu extinctoare, dar din cauza vantului puternic, nu au fost eficiente.

Alexandru PIHTOVNICOV, VICEDIRECTOR INSTITUTUL DE ZOOLOGIE: “Flacara era mare si temperatura foarte mare. Era inadmisibil sa lupti cu asa flacara. -A functionat alarma de incendiu? -Noi nu avem alarma.”

Si pentru ca alarma nu s-a dat, angajatii s-au anuntat unii pe altii ca sa iasa din cladire.

Valeriu RUDIC, DIRECTORUL INSTITUTULUI DE MICROBIOLOGIE SI BIOTEHNOLOGIE: “S-au apropiat lucratori si ne-au spus: noi ardem, cum ardem? Am mers personal in fiecare birou si am anuntat sa iasa afara.”

Ion TODERAS, DIRECTORUL INSTITUTULUI DE ZOOLOGIE: “De la un scurtcircit, asa e versiunea celor care raspund de bloc. - Acoperisul e dintr-un material care arde ca benzina.”

Acest barbat isi are oficiul chiar la etajul patru, ultimul al cladirii. Spune ca unii angajati erau inca in birouri cand flacarile cuprinsesera deja tot acoperisul.

“Nici o alarma nu a fost, asta e prostia cea mai mare. -Cum ati aflat ca arde? -Intamplator am vazut fum pe hol. Nu a reusit sa anunte nimeni. Altii scriau in birou, au iesit cand ardea etajul.”

Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta 14 autospeciale si peste 100 de pompieri au intervenit ca sa potoleasca flacarile.

Liliana PUSCASU, PURTATOR DE CUVANT IGSU: “A fost antrenata intreaga garnizoana a mun. Chisinau. Vorbim de 14 autospeciale de interventie, cu 100 de salvatori si pompieri.”

Potrivit salvatorilor, birourile de la etajele trei si patru au fost afectate de apa turnata de pompieri si mai putin de flacari. Acolo se afla laboratoare dotate cu microscoape, calculatoare, dar si baze de date importante.

“La noi era un aparat de 1 milion de dolari, care permite detectarea elementelor de poluare.”

Ion TODERAS, DIRECTORUL INSTITUTULUI DE ZOOLOGIE: “Datele experimentale, registrele, toate sunt aici in bloc, pierderile vor fi colosale.”

Dupa lichidarea flacarilor, cativa barbati strangeau cheile de la oficii ca sa verifice incaperile.

“-De ce sunt cautate cheile? -Ei vor sa verifice.”

In momentul incendiului, in institutie se aflau peste 200 de oameni, iar victime nu sunt. Cauzele exacte de la care au pornit flacarile vor fi stabilite dupa ce se vor face cercetari.