Filmul protestul din PMAN, organizat de PPDA, PAS si PLDM. Cati oameni au fost la manifestatie. Ce spun organizatorii si ce spune politia - VIDEO

Era ora 14 cand simpatizantii PPDA, PAS si PLDM au venit la protest in centrul capitalei. Piata Marii Adunari Nationale era insa deja ocupata de sustinatorii lui Ilan Sor, care au instalat o scena in fata guvernului.

Executivul a fost impanzit de politisti, iar in jurul cladirii a fost instalat un gard de metal. Cele doua tabere au fost separate de cordoanele formate de politisti. Pentru ca spiritele nu se calmau, Maia Sandu a indemnat oamenii sa nu se lase provocati si sa se adune in fata monumentului lui Stefan cel Mare.

Multimea s-a indreptat acolo, iar ulterior politistii au sistat circulatia pe o portiune a strazii Banulescu Bodoni. In fata monumentului lui Stefan cel Mare a fost improvizata o scena. La protestul opozitiei au venit si moldovenii din diaspora, care au improvizat un monument al lor.

Ulterior, multimea a pornit in mars spre Parlament, Presedintie, SIS si CNA, unde au scandat timp de aproximativ o ora. Apoi au revenit in PMAN. Organizatorii spun ca vor instala corturi in Piata Marii Adunari Nationale si ca vor ramane acolo peste noaptea. Iar maine ii vor intalni pe oficialii care vor veni sa sarbatoreasca Ziua Independentei.

Oamenii au protestat astazi impotriva guvernarii. Au cerut totodata ca scrutinul din 3 iunie sa fie validat, judecatorii care au anulat alegerile sa fie trasi la raspundere, iar sistemul mixt de vot – anulat.

Potrivit organizatorilor, in centrul orasului s-ar fi adunat zeci de mii de oameni. Serviciul de presa al IGP vorbeste insa de o cifra de 6500 de oameni. Purtatorul de cuvant al partidului Democrat nu ne-a raspuns la telefon pentru a raspunde criticilor aduse guvernarii.