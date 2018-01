Perlele Silviei Radu: “parcul Catedralei ramane fara fund", "Exgrupo", "accidentalitatii". Filolog de profesie si cu tata profesor de limba romana, primarul interimar s-a remarcat prin expresii deocheate - VIDEO

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR, CHISINAU: „As vrea sa le multumesc tuturor angajatilor de la Exgrupo."

Asculdandu-si sefa, unii functionari de la primarie preiau si ei denumirea noua a intreprinderii Exdrupo.

„Pe parcus s-a intervenit cum s-a intervenit pe tot orasul cu mecasnismele de la Esdrupo.”

Mai in gluma mai in serios Silvia Radu spune ca va schimba denumirea intreprinderi.

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR, CHISINAU: „Exgrup... Exdrupo! O sa schimbam denumirea.”

Si daca cu Exdrupo este clar, atunci unele incercari ale Silviei Radu de a explica ceva te baga si mai mult in ceata.

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR, CHISINAU: „Intrebati, nu aveti intamplator, imi trebuieste mai mult. Precautati solutiile. Gheata va fi dezbatuta stiti ca aceste dezbateri, dezbat si trotuarele. Parcul de langa Catedrala ramane fara fund.”

Iar unele cuvinte din Dictionar sunt reinventate in vocabularul Silviei Radu, cum ar fi de exemplu urna de vot. Pentru doamna Radu urna este cea de gunoi, pe cand corect este lada sau cos de gunoi.

Siva RADU, PRIMAR INTERIMAR, CHISINAU: "Stiti exact cate urne sunt necesare de schimbat in Chisinau? Sa-si permita sa mentie cel putin preturile. Mergea vorba despre deszapezire. Parcare nereglementata. Sa pregatiti un plan de actiuni concret ce tine de Reducerea accedintalitatii in Chisinau.”

Silvia Radu s-a remarcat chiar de la prima sedinta, cand a descris situatia din oras printr-un neologism rar utilizat. Primarita a folosit termenul „degringolada” intr-un context gresit.

Siva RADU, PRIMAR INTERIMAR, CHISINAU: “Este o situatie degringolada, lipsita de organizare.”

Intrebata daca functionarii o inteleg despre ce vorbeste, atunci Silvia Radu a avut o explicatie.

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR: „Cred ca este un exercitiu foarte util pentru ei de a cunoaste limba romana.”

Limbajul Silviei Radu a fost luat sub lupa si de catre lingvisti. Acestia spun ca Radu foloseste des expresii parazitare traduse cuvant in cuvant din limba rusa.

Viorica MOLEA, LINGVIST: „Sa ne expunem insaemna sa ne expunem unui pericol, dar sa nu ne expunem punctul de vedere, sau costul. Sa nu faceti aici piata centrala. Iarasi nu faceti, deoarece faceti este o forma neingrijita a limbii, spunem nu faceti. Avem destule aici. Parcul Catedralei fara fund, ce are in vedere aici nu inteleg. In loc de nici urna, dar lazi de gunoi. Urna, e urna cea de vot. Merge vorba persista la multi demnitari. Trebuie sa spunem este vorba. Merge vorba ar fi corect doar intr-un singur sens cand se zvoneste. Precautati solutiile, este un calc clasic. Sigur ca nu avem asemenea cuvant in dictionar.”

Silvia Radu are si o explicatie de ce adesea se exprima incorect.

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR, CHISINAU: „Eu de fapt am invatat intr-o scoala rusa si am influentata de acest mediu. Dar promit ca voi lucra asupra la acest subiect.”

Silvia Radu a ajuns primar interimar la sfarsitul lunii noiembrie dupa ce viceprimarul Nistor Grozavu a emis o dispozitie, prin care i-a cedat locul.