Final de cumetrie cu scandal, strigate si injurii. Cel putin 3 echipaje ale politiei au ajuns in fata unui local din capitala - VIDEO

Scandalul s-a iscat in jurul orei 2 pe strada Mircea cel Batran din capitala. Potrivit unitatii de garda a Inspectoratului de Politie Ciocana, in urma altercatiilor, cel putin doua persoane au fost retinute. Managerul localului ne-a spus ca cearta a inceput inafara restaurantului. O persoana in stare avansata de ebrietate s-ar fi luat la harta cu o gasca de pe aleea din zona.

Scandalagiii s-au aratat deranjati ca sunt filmati.

Acum cel mai probabil ei vor fi amendati.