Final neasteptat in dosarul de jefuire a 75 de actionari al celei mai mari banci din Moldova - mold-street.com

In sedinta din 20 aprilie 2018, Judecatoria Chisinau cu sediul Buiucani in persoana magistratului Galina Moscalciuc a achitat-o pe Stela Pahomi, fost memebru al Consiliului de administratie al MAIB, invinuita de cauzarea de daune materiale in proportii deosebit de mari prin inselaciune sau abuz de incredere, dar si alte (art. 42 alin. (2), (3), (4), 45, 196 alin.(4) Cod Penal).

Achitati sau eliberati de raspundere

Motivul invocat este ca "fapta nu intruneste elementele infractiunii". Potrivit Newsmaker, instanta a decis sa ii returneze toata averea confiscata, inclusiv sase milioane lei de pe contul unei banci, un automobil Porsche si un apartament din centrul capitalei.





