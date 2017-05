Firma ascunsa a familiei unui sef de la CNA a „descins” in licitatiile de la gradinite - Zdg.md

Dupa retineri, mai multi agenti economici care figurau in dosarul penal au fost exclusi, direct sau indirect, din procesul de licitatii, lasand cale deschisa pentru firma sefului de directie de la CNA catre contracte cu statul.24 noiembrie 2016. Douazeci si trei de persoane sunt banuite intr-un dosar de aranjare a unor licitatii privind achizitionarea produselor alimentare pentru scoli si gradinite.

Dintre acestea, 16 au fost retinute pentru 72 de ore si escortate la sediul CNA pentru audieri. in dosar erau vizati atat functionari ai directiilor municipale Educatie ale Primariei Chisinau, cat si reprezentanti ai unor agenti economici care, in ultimii ani, au castigat sute de contracte in valoare de zeci de milioane de lei cu institutii de stat, livrand produse alimentare in scoli, gradinite sau spitale.

Intr-un comunicat de presa al CNA, emis astazi, in urma publicarii articolului de mai sus, acestia spun a fost initiata o ancheta de serviciu pe marginea subiectului dat.

"În urma publicării articolului "Firma ascunsă a familiei unui şef de la CNA a "descins" în licitaţiile de la grădiniţe", Direcţia generală securitate internă a iniţiat o anchetă de serviciu pe marginea faptelor expuse în materialul Ziarului de Gardă. Totodată, directorul CNA a dispus suspendarea din funcţie a colaboratorului vizat în investigaţie pe perioada anchetei de serviciu."

