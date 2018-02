Firma celui mai bogat ucrainean, un gigant rus si o companie de stat, potentiali furnizori de energie - Mold-street.com

SA Energocom este o companie de stat si de fapt joaca rolul de trader (intermediar) in achizitiile de curent electric.

Companii ale unor oligarhi sau controlate de guvernul rus

In schimb Centrala Termoelectrica Moldoveneasca de la Cuciurgan ("Молдавская ГРЭС") este cel mai mare producator de energie din Moldova, dar care nu achita taxe in bugetul tarii, este amplasat in regiunea transnistreana si apartine gigantului rus Inter RAO EES, controlat de guvernul Rusiei.





