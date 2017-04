Firma romana care repara drumul Chisinau-Giurgiulesti a ramas fara cateva contracte: au reparat doar 3% din cat au promis

Intr-un comunicat al Guvernului se arata ca au fost reziliate trei contracte cu firma romana, dupa ce acestia au reparat doar 3% din ceea ce au promis.

"Comitetul a analizat evolutiile inregistrate in reabilitarea drumului national M3 Chisinau – Giurgiulesti si a decis coordonarea rezilierii contractului de reabilitare a drumului pe segmentul kilometrilor 151 – 171 si 179 – 190, din motivul ca progresul fizic de realizare a acestuia a atins doar rata de 2,64 %, iar garantia de buna executie a expirat la data de 24 aprilie 2017.", se arata intr-un comunicat al Guvernului. "

"Totodata, prealabil a fost coordonata rezilierea contractelor de reparare a drumului national M3 pe sectoarele kilometrilor 96 -122 si 122 – 151, in cazul in care pana la termenul limita de 15 mai 2017 nu va fi atinsa rata de progres suficienta care ar permite finalizarea lucrarilor pâna la sfârsitul anului 2017. "

Acestea sunt primele contracte de acest gen care urmeaza sa fie reziliate de catre Guvern din cauza unei implementari necorespunzatoare.

In context, premierul Pavel Filip a subliniat importanta unui management eficient in implementarea unor proiecte finantate din surse externe.

„Este regretabil ca s-a ajuns la asa o situatie, a fost pierdut timp in zadar, iar drumul asa si nu este reparat. Pe viitor trebuie sa fim mai precauti in acest sens”, a mai spus Pavel Filip. De asemenea, in cadrul sedintei de ieri s-a mai discutat despre progresul inregistrat in reabilitarea drumului national R33 Hincesti-Lapusna-M1.

La acest subiect, reprezentantii Ministerului Transporturilor si Infrastructurii Drumurilor au raportat ca au aparut o serie de dificultati din cauza constructiei neautorizate a unui lac in apropierea drumului, ceea ce cauzeaza extinderea termenelor de realizare a proiectului si marirea costurilor. in acest sens, Comitetul a decis expedierea unei solicitari catre Procuratura Generala pentru examinarea situatiei create.

In 2014, firma romana care repara nu a reusit sa duca lucrarile la bun sfarsit in 2 ani asa, cum planificase. A reparat doar jumatate din drum. Cu toate acestea, autoritatile le-au incredintat un nou contract, astfel au inceput o alta bucata de drum. Oamenii sunt nemultumiti ca nu mai vad drumuri normale, fie acestea sunt pline de gropi, fie sunt transformate in santiere.