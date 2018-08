Firme care ajutau alte firme sa scape de impozite - schema data peste cap de oamenii legii. Patru persoane care gestionau companii de felul acesta, retinute - VIDEO

Oamenii legii au dat buzna in aceasta dimineata peste gestionarii mai multor companii din capitala, care dupa un sistem creat de ei, ajutau alte firme sa scape de impozite.

Mai exact, faptasii eliberau facturi fiscale fictive pentru vanzarea unor marfuri inexistente, iar in schimb, agentii economici care voiau sa scape de plata impozitelor transferau banii pe contul intreprinderilor vizate in dosar. Ulterior, banii erau inapoiati in varianta cash, iar suspectii isi retineau un comision pentru servicii.

Nicolae DUMBRAVEANU, PROCUROR PCCOCS: “In perioada 2016-2018 s-au eschivat de plata impozitelor in proportii deosebit de mari, in valoare de peste 8 milioane de lei. Totusi, din informatia pe care o avem pana la moment, prejudiciul cauzat este mai mare, insa urmeaza sa stabilim marimea exacta a acestuia.”

In consecinta, au fost retinute 4 persoane si anume gestionarii companiilor care ofereau aceste servicii. In cadrul perchezitiilor, oamenii legii au gasit in birourile lor peste 20 de mii de euro si zeci de mii de lei, bani care se presupune ca au fost incasati in urma acestor tranzactii fictive.

Pe cazul dat au fost pornite doua dosare penale unul pentru spalare de bani, care prevede o pedeapsa de pana la 10 ani de puscarie si al doilea pentru evaziune fiscala, care se pedepseste cu inchisoare de pana la 5 ani.