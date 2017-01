Firmele care livrau produse alterate in gradinitele din capitala nu se mai regasesc in lista furnizorilor pentru anul 2017 - VIDEO

Alexandru FLEAŞ, ŞEF INTERIMAR, DIRECȚIA MUNICIPALĂ EDUCAȚIE, PRIMĂRIA CHIŞINĂU: „Este neobraznicia din partea agentilor implicati in scandal de a participa in continuare. Vorbim de 3 agenti economici, dar din pacate asa e legislatia ca pot participa, pentru ca activitatea lor nu e sistata.”

Seful interimar al directiei generale educatie spune ca va insista ca acele firme sa fie incluse in lista de interdictii. 17 persoane au fost retinute in dosarul alimentelor alterate, functionari de la directiile educatie si reprezentanti ai catorva firme. Toate insa au fost eliberate din izolatorul CNA si sunt cercetate in arest la domiciliu.