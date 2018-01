Firmele care nu-si fac luna trotuarele din fata sediilor vor fi amendate cu 9 mii de lei. Primaria spune ca a sanctionat deja peste 80 de agenti economici prinsi pe picior gresit - VIDEO

Pacientii, care vin sa-si repare dintii la aceasta clinica stomatologica de pe strada Bucuresti, au toate sansele sa aiba nevoie si de ajutorul unui traumatolog. Atat trotuarul din fata cladirii, cat si scarile sunt acoperite de gheata. VOX:

“Veti urca aceste scari pana la medic? - Niciodata! Se luneca, este zapada. Eu am cazut deja de doua ori doar astazi. Nu este presurat, nu poti sa mergi sa mergi si sa te tii pe picioare. Gheata pura.”

Administratia clinicii a refuzat sa vorbeasca, medicii de-acolo insa ne-au spus ca nu e responsabilitatea lor.

“- Aveti scarile pline cu zapada. - De ce noi ar trebui sa curatim?”

In alt sector, acelasi peisaj. In fata unui bar de la Buiucani trotuarul putea fi cu usurinta confundat cu un patinoar imens. Nu s-a pus mana pe lopeti nici la multe gradinite. Mai in gluma, oamenii spun ca vor iesi afara cu patinele.

“De ce sa luam agenti economici, uitati-va de acolo pana aici, este catastrofa. Se spune ca a venit primar nou, dar nu se vede.”

“Stapanul capitalei este incapabil. Cum este in oras asa si in tara. Mergem cu greu, pentru a nu ne rupe mainele si picioarele, de vina ar fi autoritatile.”

“Anul asta ca niciodata asa de neigrijit este orasul. Niciodata nu a fost asa ca dupa a cincea sau a sasea zi dupa zada sa fie in asa stare. Mereu era presurat material antiderapant, se vede ca acum nu este stapan.”

Potrivit regulamentului de salubrizare a orasului, toti agentii economici sunt obligati sa curate trotuarul din fata intreprinderii lor.

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR: “Pe langa faptul ca el va fi penalizat de primarie, cetatenii pot inainta o actiune in judecata ccatre agentii economici unde au avut traumatism.”

In cele sase zile de cand a nins, autoritatile spun ca 83 de companii au primit amenzi de la sase pana la noua mii de lei.