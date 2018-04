Firmele care se ocupa de reciclarea pneurilor lucreaza acum la foc continuu. Dupa ce soferii si-au schimbat anvelopele de iarna cu cele de vara, cauciucurile uzate primeasc o noua viata. Ce fac cu ele - VIDEO

Drumul unei anvelope uzate porneste de la service-urile auto acolo unde cauciucurile sunt lasate de soferii care nu mai au nevoie de ele si continua la depozitele firmelor de reciclare care le colecteaza.

Catalin GORIA, REPORTER PRO TV: "Aceasta anvelopa este deja un deseu, urmeaza sa ia alt drum si merge la reciclare."

Adica la cativa metri de depozit.

"Aici anvelopa merge la farmitare ca mai apoi sa fie dusa in reactor pentru topire."

Caucicurile sunt taiate si introduse intr-un cuptor cu o capacitate de aproximativ patru tone.

Nicolae CORJI, DIRECTOR FIRMA RECICLARE: "Incet, incet pornim procesul, il incalzim se porneste procesul de piroliza."

"Aici este cuptorul cu trei tipuri de combustibil, acum este combustibil lichid pentru pornirea procesului"

Cauciucurile sunt maruntite pentru ca sa incapa cat mai multe in reactor, unde fierb timp de 24 de ore. Substanta obtinuta este trecuta printr-un sistem de racire. In final, se obtine un lichid cu proprietati de ardere. Acesta poate fi folosit la incalzire, multi agricultori il utilizeaza la centralele termice ca sa mentina temperatura in sere, de exemplu. Combustibilul, insa, nu poate fi nicidecum turnat in rezervorul unui vehicul auto.

Proprietarul fabricii ne-a spus ca uzina polueaza aerul doar cu bioxid de carbon, gazele toxice sunt filtrate de un sistem de curatare cu abur. El spune ca are de gand pe viitor sa obtina din cauciucuri si un anumit tip de peleti.