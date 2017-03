Firmele familiei Sor ar fi incasat peste 20 de milioane de dolari in urma tranzactiilor dubiose cu banii din Rusia, spalati prin bancile moldovenesti - Rise Moldova

Potrivit reporterilor de la Rise Moldova, din anul 2010, in conturile a 6 companii inregistrate pe numele membrilor familiei Sor au fost transferate sume impunatoare de bani.

Transferurile ar fi fost facute din conturile mai multor firme offshore care au castigat procese de judecate in tara noastra, prin care s-au legalizat peste 20 de miliarde de dolari veniti din Rusia.

Nu doar compania Dufreemol a beneficiat de asemenea transferuri. Alte 5 companii care apartin membrilor familiei Sor sau unor persoane interpuse, in ultimii ani au incasat sume imense din spalatoria ruseasca.

Printre acestea se numara si compania Nobil Air Srl, gestionata anterior de sora liderului PD, Vlad Plahotniuc. In momentul tranzactiei insa, firma era in gestiunea familiei Sor, prin intermediul unor persoane interpuse, scrie Rise Moldova.

In conturile firmei au fost virate 1,6 milioane de dolari de la o alta companie implicata in asa numita spalatorie ruseasca, care a incasat dupa mai multe procese de judecata de la noi peste un miliard de dolari.

Iurie SANDUȚA, REPORTER RISE MOLDOVA: “Cum au ajuns reporterii la aceste scheme...”

Am incercat sa obtinem o reactie de la Ilan Sor, care se afla in prezent in arest la domiciliu, insa deocamdata nu am primit nici un raspuns. Acum jumatate de an, oamenii legii de la noi au anuntat ca au pornit un dosar penal pe marginea spalatoriei rusesti, atunci insa nu se stia unde au ajuns banii. Solicitat de Pro Tv, seful procuraturii anticoruptie, Viorel Morari nu a putut sa ne confirme schemele expuse de Rise Moldova.

In septembrie anul trecut, au fost retinuti 18 judecatori si executori judecatoresti de la noi. Potrivit lor din 2010 pana in prezent, in baza unor decizii emise de magistratii nostri, prin Moldova au fost spalate peste 20 de miliarde de dolari.

Schemele functionau in felul urmator: doua companii off-shore incheiau intre ele un contract fictiv de imprumut, iar firme creditoare in calitate de garant erau mai multe companii din Rusia, conduse de fiecare data de catre un cetatean moldovean. Asta pentru ca procesele de judecata sa aiba loc anume in tara noastra.

Atunci interveneau magistratii moldoveni care legalizau aceste datorii fictive si obligau firmele rusesti sa le plateasca. Desi atunci s-a facut aluzie ca in schema ar fi implicat si Veaceslav Platon, Viorel Morari nu a vrut sa ne confirme asta, iar la randul sau, omul de afaceri a negat ca ar avea vreo legatura cu magistratii retinuti.