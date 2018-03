Fiscul a lansat o campanie: ii indeamna pe angajati sa nu accepte salarii in plic, iar pe angajatori ii ameninta cu amenzi daca vor fi prinsi ca au muncitori la negru - VIDEO

Astfel incepe spotul video lansat de Fisc. In ropote de aplauze, pe scena urca un magician care face sa dispara din palarie trei salarii. Inspectorii de la Fisc spun ca morala clipului este ca angajatii care primesc salariu in plic, intr-un final raman fara nimic, mai exact nu au niciun fel de protectie sociala, raman fara pensie, asigurare medicala si altele.

Nicoleta NEMERENCO, SEF DIRECTIA GENERALA MANAGEMENTUL RISCULUI: "De astazi FISC-ul incepe o campanie de informare si conformare, dar si sanctionare a cazurilor de achitare a muncii la negru sau a salariul in plic. Vom demara o serie de controale la agentii economici selectati pe intreg teritoriu RM."

Reprezentantii Fisc, spun ca vor la inceput sa-i informeze pe angajatori si sa le dea un ragaz. Acestia ar avea la dispozitie 90 de zile ca sa se conformeze si sa prezinte noi declaratii fiscale corecte.

Nicoleta NEMERENCO, SEF DIRECTIA GENERALA MANAGEMENTUL RISCULUI: "Sa indemnam agentii economici ca in aceste 90 de zile sa se conformeze benevol si sa-si sa-si revada darile de seama si sa vina cu declaratii corectate si sa evite sanctiunile."

Campania va dura pana in iunie, dupa care cei de la Serviciul Fiscal spun ca vor incepe sa aplice sanctiunile. Amenzile ar putea ajunge si la 50 de mii de lei pentru agentul economic depistat ca are macar un angajat care lucreaza la negru. Amenda s-ar putea dubla sau chiar tripla in cazul mai multor salariati ascunsi in acte.