Fiu al fostului presedinte de tara Petru Lucinschi si fratele lui Sergiu Lucinschi, care este cercetat penal in Romania. Cine este fostul deputat liberal-democrat Chiril Lucinschi

Pe 22 februarie Chiril Lucinschi isi depune mandatul de deputat in Parlamentul de la Chisinau si paraseste Partidul Liberl Democrat din Moldova.

Atunci, Lucinschi a spus ca se retrage din politica pentru ca va fi cofondatorul unui post de televiziune, care va fi finantat de o organizatie europeana, functie incompatibila cu statutul sau. Tot atunci, fostul liberal-democrat spunea ca a cedat 75 la suta din actiunile postului sau de televiziune unei asociatii de jurnalisti, care ar fi obtinut finantare de la o organizatie europeana.

Chiril Lucinschi are 46 de ani si este fiul fostului presedinte Petru Lucinschi. Tatal sau, Petru Lucinschi a fost al doilea presedinte al Republicii Moldova, din 15 ianuarie 1997 pana pe 4 aprilie 2001.

Fratele fostului deputat liberal-democrat, Sergiu Lucinschi, stabilit in Romania este cercetat intr-un dosar pornit de DNA. In 2016 a fost retinut de procurorii anticoruptie de peste Prut, ulterior plasat sub control judiciar.

Sergiu Lucinshi este acuzat ca ar fi santajat un om de afaceri ca sa-i dea 4 milioane de euro ca sa il scape de niste anchete penale pe care le avea la DIICOT. Tot in acest dosar este suspectat si ginerele lui Traian Basescu, un procuror si un politist roman.

Din decembrie 2010 pana in februarie 2017, Chiril Lucinshi a fost deputat pe listele PLDM, a fost si presedintele Comisiei Parlamentare cultura, educatie, cercetare, tineret, sport si mass-media.

Chiril Lucinschi este divortat si are 4 copii.