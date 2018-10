Fiul celor doi soti israelieni, in seara exploziei: "Tata a fost dus acum la spital, iar mama e prinsa sub daramaturi" - VIDEO

"Acolo unde a fost explozia, langa apartamentul parintilor mei. Eu am auzit atunci cand a fost explozia, pe noi ne-a aruncat. Tata a fost dus la spital are mai multe traume, mama inca este sub daramaturi."

In noaptea tragediei, acest tanar isi cauta cu disperare parintii. Aflase deja ca tatal sau este internat in spital in stare grava, dar despre mama nu stia nimic, decat ca nu a mai iesit dintre daramaturi. Ne-a spus atunci ca cei doi au in jur de 75 de ani.

Nimeni nu a confirmat deocamdata ca anume el este fiul cuplului spulberat de explozie, dar detaliile povestite de el coincid cu ceea ce a scris aseara presa din Israel.

Astfel, potrivit ziaristilor de la portalul israelian Vesti.co.il Irina si Vladimir au venit din Israel la Chisinau pentru a-si vedea nepoata nou-nascuta. Nora cuplului le-ar fi spus ca sotul ei le-a inchiriat parintilor un apartament vizavi de blocul in care locuiesc ei. Erau in locuinta impreuna cu cainele lor cand s-a produs deflagratia.

Si nimeni nu a masi capat. Si cainele a murit sub daramaturi, le-a spus tanara jurnalistilor israelieni. Sotia fiului lor a mai spus ca cei doi erau impreuna de la 14 ani. S-au cunoscut la scoala, iar de atrunci nu s-au mai despartit.

Acum doi ani au sarbatorit cu toata familia nunta lor de aur. Dupa ce si-ar fi vazut nepoata, bunicii urmau sa se intoarca in Israel. Portalul Vesti scrie ca, dupa explozie, corpurile neinsufletite ale celor doi soti vor fi repatriate in tara lor.