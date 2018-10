Peste 20 de hectare de vegetatie din apropiere de cimitirul Sfantul Lazar din capitala au fost distruse de un incendiu puternic

Potrivit IGSU, in ultimele 24 de ore pompierii au intervenit la lichidarea a 39 incendii de vegetatie uscata de la noi din tara. In urma incendiilor, in total, au fost distruse 120 hectare de vegetatie.

In urma incendiului din apropiere de cimitirul Sfantul Lazar din capitala nicio persoana nu a avut de suferit.

Pompierii atentioneaza oamenii sa respecte regulile antiincendiare si sa nu aprinda vegetatia uscata.