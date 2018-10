Potrivit IGSU, era in jurul orei 14:00, cand un nor de fum a acoperit cartierul Posta Veche. Aproximativ 30 de hectare de vegetatie au ars. Timp de doua ore mai multi pompieri au luptat cu flacarile, iar incendiul a fost lichidat in jurul orei 16:00.

Totodata, salvatorii vorbesc despre o suprafata de 30 de hectare care a fost afectata.

In urma incendiului, nimeni nu a avut de suferit.