Potrivit SPCSE, totul s-a intamplat in aceasta dimineata in jurul orei 4:18 in Soldanesti. Barbatul de 34 de ani a fost gasit mort intr-un automobil de model VAZ, care a fost facut scrum.

Ajunsi la fata locului pompierii au lichidat focul si au gasit cadavrul barbatului in masina distrusa de flacari.

Toate circumstantele incendiului urmeaza a fi stabilite de oamenii legii.