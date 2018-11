Flacarile i-au curmat viata. Un barbat dintr-o localitate din Briceni s-a stins in locuinta sa, care a luat foc

Totul s-a intamplat in satul Medveja, raionul Briceni. Potrivit IGSU, flacarile au cuprins locuinta barbatului si au distrus totul in interior. Pompierii au stins focul si au gasit cadavrul barbatului de 73 de ani in locuinta.

Un alt incendiu s-a produs tot in raionul Briceni, in satul Bulboaca. O femeie de 85 de ani a fost transportata la spital, dupa ce locuinta in care se afla a fost cuprinsa de flacari. Salvatorii spun ca flacarile au afectat tavanul intr-o odaie. Din primele informatii, pompierii spun ca cel mai probabil totul a pornit de la o soba defecta.

Toate circumstantele in care s-a produs incendiul urmeaza a fi stabilite.