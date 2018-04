Flori, aplauze, lacrimi, dar si huiduieli. De toate au fost in Scuarul Europei din capitala, unde fostul primar Dorin Chirtoaca si-a prezentat raportul pentru cei 10 ani de activitate - VIDEO

Pe la pranz, in Scuarul Europei a fost instalate boxe, drapele si o tribuna, pentru ca Dorin Chirtoca sa-si prezinte raportul asa cum obisnuia si atunci cand era primar de Chisinau.

Primii si-au facut aparitia cativa liberali, iar dupa ei – si Dorin Chirtoaca, avand in maini raportul. Mai intai s-a plans pe faptul ca nu a putut folosi energia electrica din retea si a fost nevoit sa aduca generatoare.

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR DEMISIONAT: “Dupa cum vedeti nu avem dreptul sa luam curent electric de la oras, motiv pentru care a fost instalat un generator. In zeci ani nu mi-am permis nimanui sa-i tai curentul la vreo manifestatie publica, persoane care nici nu au dreptul sa afle in cladirea primariei.”

Chirtoaca a tinut sa precizeze ca raportul sau are 10 pagini, pline de reusite – s-a laudat el.

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR DEMISIONAT: “Rezultate pot fi resperite pentru ca nu mai este mirosul de la statia de epurare, ele pot fi consumate pentru ca avem apoi din Chisinau, care nu mai este dizinfectata cu clor, in aceste rezultate poti inota ca avemm lacul Valea Morilor.”

Desi a plecat de la primarie si spune ca nu stie daca se va mai intoarce, discursul sau a semanat cu unul electoral. Chirtoaca si-a enumerat prioritatile pentru viitor.

DORIN CHIRTOACA, PRIMAR DEMISIONAT: “Continuarea ansamblari trolebuzelor, si sa cumpar transport poluant.”

Cuvantarea fostului primar a durat cat o prelegere – mai bine de o ora. In timp ce liberalii si cateva zeci de persoane adunate in scuar incercau sa tina firul, un barbat a venit cu o valiza de acte si, suparat pe fostul edil, a pornit propriul discurs.

Un alt barbat care ar fi vrut sa-i faca niste reprosuri lui Chirtoaca, a incercat sa se apropie de acesta. Sustinatorii sai, insa, l-au insfacat si l-au dat intr-o parte. Seful de partid si unchi pentru Chirtoaca, liderul PL, Mihai Ghimpu si-a laudat nepotul, iar la un moment dat chiar I-au dat ochii in lacrimi.

Mihai GHIMPU, PRESEDINTE PL: “Cu noi liberali nu te ajuta nici tacul nici piulimiotu nici catiusa. Primul slogan a fost un primar liberal, o capitala europeana, acum o sa fie asa, un presedinte liberal o tara mare asta imi doresc.”

Dupa ce a anuntat ca ii transmite stafeta colegului sau, Valeriu Munteanu, inaintat de PL in cursa pentru sefia capitalei… Dorin Chirtoaca si-a incheiat raportul. La final, a fost aplaudat si a primit flori de la cei veniti sa-l sustina.

Dorin Chirtoaca a si-a petrecut doua mandate si jumatate in fotoliul de primar al capitalei. In februarie si-a dat demisia dupa ce a fost suspendat din functie fiind invinuit in dosarul parcarilor cu plata.

Din luna noiembrie municipalitatea este condusa de primarul interimar Silvia Radu, care a fost numita printr-o dispozitie contraversata de viceprimarul Nistor Grozavu.