Flori la monumentul lui Lenin. Comunistii l-au comemorat pe liderul bolsevic. Ce spune Voronin despre vizita lui Dodon la Moscova - VIDEO

Melodiile sovietice au rasunat de dimineata langa monumentul lui Lenin. Cei cativa oameni veniti sa depuna flori au spus ca le este dor de vremurile mai vechi.

"Mi se opreşte inima. Voi sunteţi tineri şi nu ştiţi prin ce am trecut noi. Noi am fost fericiţi.

"Primeai apartament, aveai familie. Astăzi, tineretul pleacă în Italia , în Portugalia îşi cumpără apartamentul, îl închide şi pleacă inapoi."

"Venim la Vladimir Ilici Lenin cu cuvinte de mulţumire pentru copilăria noatră, pentru tinereţea noastră, pentru viaţa care ni s-a dat. Atenţia, pe care a acordat-o statul socieţăţii, nu s-a mai repetat niciodată."

"A creat o teorie şi a demonstrat că poate fi construit un sistem care este pentru o viaţă mai bună pentru oameni."

In asteptarea comunistului nr 1, Vladimir Voronin, oamenii au depanat amintiri, dar si au criticat actuala guvernare.

"Sunt bolnavă. Pentru tratament am nevoie de mulţi bani. De unde să-i iau? Din pensia de 1000 de lei."

Inainte de a depune flori, Vladimir Voronin a dat mana cu cei prezenti.

Pentru numarul mic de participanti a dat vina pe...vremea rea.

Vladimir VORONIN, LIDER PCRM: “Uite ce ghetus. “Bezdelinicu” asta de Chirtoaca, care l-ati ales...”

Iar despre vizita la Moscova a fostului sau subaltern, actualul presedinte, Igor Dodon, Voronin a mentionat ca...

Vladimir VORONIN, LIDER PCRM: “Noi nu putem sa spunem ca fiind in Europa noi nu vrem in Uniunea Europeana... El nu este presedintele meu, noi nu am partiipat la alegeri."

Astazi, se implinesc 93 de ani de la moartea lui Vladimir Ilici Lenin. In 1917, liderul bolsevicilor a preluat puterea in Rusia si a pus bazele Uniunii Sovietice.