Florile din covorul instalat in fata catedralei si care a costat aproape 2 milioane de lei vor fi scoase din ghiveciuri si plantate in parcurile din capitala: "Ele deja mor, ce nu vedeti?" - VIDEO

Florile din covorul instalat in fata catedralei si care a costat aproape doua milioane de lei vor fi astazi scoase din ghiveciuri si plantate in parcurile din capitala. Desi o parte din ele s-au ofilit, autoritatile dau asigurari ca pierderile nu sunt mari. Silvia Radu spune ca vrea ca si la anul un asemenea covor sa apara in centrul capitalei.