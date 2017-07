Fly One vine cu noi justificari in urma incidentului privind cursa Heraklion-Chisinau: "A fost lansata o adevarata campanie de denigrare. Flota companiei va fi suplinita cu inca o aeronava"

Comunicat FLY ONE

"În urma incidentului produs la operarea cursei Heraklion venim să reiteram punctul de vedere al Companiei FLY ONE, calificîndu-l unul drept regretabil, nu însă străin aviaţiei şi care, de altfel, a fost gestionat tehnic de către companie conform tuturor regulilor stabilite, dar care a fost rău comunicat celor interesaţi.



Deşi cursa respectivă a fost una contractată integral unui operator turistic din Republica Moldova, FLY ONE se declară deschisă să examineze în comun cu acesta orice cerere parvenită din partea pasagerilor noştri, care va fi tratată cu maximă responsabilitate.



Ținem să menţionăm că s-a făcut mai mult faţă de alte companii din Moldova care s-au confruntat cu situaţii similare. Chiar şi aşa, au fost trase nişte concluzii şi s-au învăţat nişte lecţii care vor contribui, pe viitor, la ridicarea nivelului calităţii serviciilor noastre pentru a face faţă unor cerinţe mai riguroase ale pasagerilor şi, cu referire la cazul dat, ne vor face să fim mai buni cât priveşte intervenţiile în situaţii excepţionale. Pentru că, pentru noi, mai presus de toate este pasagerul.

Suntem ferm convinşi că unele abateri cauzate în orar, care au avut loc până acum, vor fi eliminate în scurt timp. În doar câteva săptămâni, flota companiei va fi suplinită cu încă o aeronavă, şi este doar una dintre acţiunile pe care intenţionăm să le întreprindem.



Intrarea pe piaţă a companiei noastre a creat un mare stimulent, a provocat reducerea preţurilor la serviciile aeriene cu aproximativ 30%. Nici o altă intrare de companie aeriană anterioară nu a generat o aşa reducere de preţuri, atât de favorabilă pasagerilor.

Călătoriile cu transportul aerian au devenit şi mai accesibile.



Compania FLY ONE este una dintre cele mai sigure companii avia care operează în RM, iar despre asta vorbesc datele din cele mai recente rapoarte ale SAFA (Safety Assesment of Foreign Aircraft) realizat de statele membre a Uniunii Europeane, care arată 0 puncte acumulate, ce înseamnă rezultat maxim posibil la capitolul siguranţă şi securitate aeronautică, lucru datorat multiplelor inspecţii de rampă ad-hoc.

De asemenea, compania noastră are una din cele mai bune punctualităţi, fapt despre care vorbeşte şi statistica companiei OAG Aviation Worldwide Limited ( www.oag.com ), informaţie publicată la categoria EMEA (European/Midle East Airlines).







Chiar dacă acum lucrurile au fost date puţin peste cap din motive obiective, de situaţia excepţională creată, de fapt, noi vom redeveni şi Nr.1 la capitolul regularitate – în regiunea noastră, cu siguranţă, aşa cum a fost şi pînă la 31 martie 2017, conform datelor oferite de aeroportul Internaţional Domodedovo ( Moscova).



Totodată, constatăm cu regret că, la adresa companiei, a fost lansată o adevărată campanie de denigrare, cu speculare de date false, expuse intenţionat tendenţios, pentru a plasa compania FLY ONE într-o lumină proastă. Or, noi cunoaştem că acest lucru nu se face dezinteresat. Ştim comandatarii acestor atacuri şi mai cunoaştem că intenţiile lor reale constau în a avantaja unii concurenţi pe piaţa de profil, dar şi în a pregăti terenul pentru o nouă companie aerienă care intenţionează să fie lansată pe piaţa transportului avia în RM la sfârşitul acestui an. Această practică nu este una sănătoasă şi noi dăm asigurări că nu vom admite aceste lucruri, vom apela la toate insţantele competente, care trebuie să-şi facă datoria şi să protejeze libera concurenţă, să pună în capul mesei un singur aspect şi să opereze cuun singur instrument – interesul pasagerului."

Amintim ca acum patru zile, sute de moldoveni au ramas blocati pe insula Creta dupa ce un avion al companiei Fly One s-a defectat.