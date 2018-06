FMI nu ne da bani? Motivul pentru care Guvernul a modificat de urgenta legislatia bancara - mold-street.com

Astfel, Cabinetul de ministri a aprobat, in sedinta de vineri, 8 iunie, o serie de modificari si completari ale legislatiei bancare, argumentandu-le prin necesitatea de a spori transparenta actionariatului din sectorul bancar.

In plus, a introdus si noi etape si proceduri de vanzare a actiunilor bancilor aflate sub supravegherea BNM, proces ce bate pasul pe loc.

E o conditie ca sa primim banii de la FMI.

