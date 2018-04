Focul haric de la Ierusalim va ajunge si in acest an in tara noastra. Se va intampla sambata seara, iar transportul va fi asigurat de o companie aeriana - VIDEO

IPS Vladimir, MITROPOLITUL MOLDOVEI: "Deja a devenit o traditie ca ierarhii bisericii ortodoxe din Moldova, in saptamana patimilor sa se deplaseze in tara sfanta pentru a aduce de acolo focul haric. Si anul acesta delegatia bisericii ortodoxe din Moldova si componenta care a fost si anul trecut, pleaca in ziua de joi, joia mare in tara sfanta pentru a vizita cateva locuri legate de viata mantuitorului."

Potrivit Mitropolitului, Lumina Sfanta va fi adusa la Chisinau sambata, in jurul orei 20. De la Catedrala Nasterea Domnului, focul haric va fi impartit preotilor si credinciosilor, care o vor raspandi in toata tara. La fel ca si anul trecut, cheltuielile vor fi suportate de catre mitropolia Moldovei, cu exceptia transportului, care va fi asigurat de o companie aeriana.

IPS Vladimir, MITROPOLITUL MOLDOVEI: "Unele bilete, mai bine zis cazarea, mancarea, mancarea de post sigur vor fi finantate de noi de biserica ortodoxa din Moldova."

Potrivit Ziarului de Garda, pe parcursul a mai multor ani, Mitropolia Moldovei a fost ajutata financiar la aducerea "Focului Haric" de catre liderul PCRM, Vladimir Voronin, iar ulterior si de fostul premier Vlad Filat, care este in prezent dupa gratii.

Lumina sfanta va fi adusa la Chisinau de la Ierusalim pentru a 16-a oara consecutiv. Se spune ca daca in Sambata Mare, in biserica din Ierusalim nu se aprinde focul, atunci in acel an va fi sfarsitul lumii. Deocamdata oamenii de stiinta nu pot explica acest fenomen.