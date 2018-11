Focuri de arma la Cantemir. Un barbat a fost impuscat de cinci ori, in timp ce se afla in curtea casei: un necunoscut a dat buzna la el in ograda. Victima, transportata la spital. Cum s-a intamplat totul

Potrivit politiei, totul s-a intamplat acum doua zile. Un individ a intrat in ograda barbatului, i-a spus sa iasa in drum, insa acesta a refuzat. Vazand ca nu-l poate scoate din curte, suspectul a intrat din nou in ograda si l-a impuscat pe barbat de cinci ori.

Deocamdata nu se stie daca cei doi se cunosteau si din ce cauza individul ar fi tras in victima.

In urma leziunilor primite, barbatul a fost transportat la Spitalul din Cantemir. Faptasul, un barbat in varsta de 37 de ani, a fost retinut.

Politia investigheaza cazul.