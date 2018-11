Focuri de arma langa Circ. Cineva a impuscat de mai multe ori in doua troleibuze, pline cu pasageri: geamurile vehiculelor s-au facut tandari. Politia se afla acolo - GALERIE FOTO

Potrivit politiei, totul s-a intamplat in jurul orei 20:30, pe bulevardul Renasterii Nationale. Persoane necunoscute ar fi impuscat dintr-o arma pneumatica in cele doua trolibuze de pe ruta 32. Geamurile vehicululelor s-au facut tandari, iar pasagerii care se aflau in interior au tras o speritura buna.

Nimeni nu a avut de suferit. Oamenii legii se afla acolo si ii cauta pe faptasi.

Politia a initiat un dosar penal pentru huliganism.

Stirea se actualizeaza.