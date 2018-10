Fondatorii liceului Da Vinci, unul dintre cele mai scumpe din capitala, s-au apucat sa renoveze o gradinita lasata de izbeliste. In schimb, primaria le permite sa nu achite timp de 49 de ani arenda terenului pe care este construit liceul - VIDEO

Cladirea, pe jumatate ruinata, de pe strada Nicolae Costin nici macar nu mai seamana cu o gradinita. De 15 ani acest loc a ramas pustiu si, intre timp, a si fost vandalizat.

Daniela FOCSA, REPORTER PRO TV: “Peretii clădirii sunt pe jumătate daramati, iar acoperişul aproape ca se prabuseste. Fosta grădiniţa este acum un loc de adăpost pentru oamenii strazii, printre ei fiind şi copii, spun cei care locuiesc in preajma. Timp de un an, însă, edificiul va fi de nerecunoscut, ne-au asigurat responasabilii de la primare. Din toamna viitoare aici va fi o gradinita moderna la care parintii isi vor putea aduce copiii.”

Muncitorii au inceput deja sa demoleze acoperisul. Temelia va ramane aceeasi, la fel, in mare parte si peretii - urmand doar sa fie reparati.

“Este foarte mult numai de daramat, avem pentru doua saptamani. Acoperisul tot curge, tot e rau, va fi stricat si facut fi totul nou.”

Lucrarile de reconstructie vor fi achitate de sotii Guzun care sunt fondatorii liceului privat Da Vinci. Autoritatile municipale spun ca investitorii si-au asumat toate cheltuielile, iar in schimb le-au dat in folosinta terenul de pe strada Constantin Stamati 10, pe care este construit liceul, pentru 49 de ani.

Ruslan CODREANU, PRIMARUL INTERIMAR AL CAPITALEI: “Noi am convenit sa o repare de la zero, o va da sub cheie, contributiile municipiului sunt: retelele de canalizare, retelele electrice pana la gradinita si mobilierul.”

Astfel, Codreanu promite ca in toamna viitoare, noua gradinita isi va deschide usile si vor fi 14 grupe pentru 340 de copii. Pentru parintii care locuiesc in apropierea vestea este buna. Unii spun ca in felul acesta vor scapa de betiile si scandalurile care aveau loc cu regularitate in cladirea parasita.

“Era strasnic ce se face, imi era frica sa trec pe acolo.”

Pentru reconstructia gradinitei agentul economic va investi 20 de milioane de lei.