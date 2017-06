Fondatorul si administratorul unei fabrici de tigari din tara si inca patru persoane, retinute de CNA intr-un dosar de abuz de serviciu

Potrivit CNA, persoanele au fost retinute intr-un dosar de abuz de serviciu. Potrivit informatiilor preliminare, administratorii si gestionarii companiei ar fi comercializat articole din tutun de diferite marci la un pret mai mic decat cel stabilit de lege. Pretul de vanzare era cu pana la 5 lei sub limita admisa, la tigaretele fara filtru si de 9 lei, la cele cu filtru. Procurorii au mai stabilit ca, tigarile vandute aveau marcaj de producere ce data cu lunile iulie-decembrie 2016, adica pana la intrarea in vigoare a noilor prevederi ale legii. in cadrul urmaririi penale s-a stabilit ca, factorii de decizie ar fi folosit intentionat situatia de serviciu, bunurile organizatiei in interes material si ar fi fraudat bugetul de stat, prin includerea in documentele contabile, fiscale si financiare a unor date denaturate privind veniturile si cheltuielile, tainuirea unor obiecte impozabile, precum si spalarea banilor proveniti din aceste actiuni ilicite.

Saptesprezece perchezitii au fost efectuate la domiciliile suspectilor, automobilele acestora, sectiile de producere, la tipografiile unde se tiparesc ambalaje pentru articole din tutun, precum si la unitatile de comert.

Cele cinci persoane retinute pe un termen de 72 de ore sunt: fondatorul si administratorul fabricii de tigari, gestionarul din umbra al acesteia, doi angajati si fondatorul si administrator SRL-ului cu care se facea comert la preturi diminuate.

Astazi, in privinta acestora, urmeaza a fi decisa inaintarea invinuirii si aplicarea masurii preventive.

La moment, investigatiile continua.