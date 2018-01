Formatia Zdob si Zdub a trecut in premiera Oceanul. Baietii au mers sa le cante moldovenilor din Canada si SUA: "Aici e mai bine ca acasa. Lumea are pofta de muzica". Cum au evoluat - VIDEO

Inainte de a ajunge in sala de concerte, nebunia a inceput in strada. Uraturile traditionale au rasunat pe cele mai importante artere ale New York-ului.

Se pare ca visul american s-a transformat in visul moldovean, pentru ca biletele s-au vandut ca painea calda. Acestea s-au epuizat inaite de inceperea turneului.

Roman IAGUPOV, SOLIST “ZDOB SI ZDUB”: "Aici mai bine ca acasa. Aici lumea are pofta de muzica, de spirit.”

Liuba SARBU, ORGANIZATOARE: "Generatia care creste aici la Montreal de basarabeni, de romani, de rusi sa cunoasca si ei aceasta muzica. Sa transmitem copiilor ceea cu ce am crescut noi si muzica Zdob si Zdub sa nu moara niciodata.”

In 23 de ani de activitate, trupa Zdob Zdub a concertat in zeci de tari, este pentru prima data cand paseste pe pamant american. Baietii au sustinut trei concerte in Canada, iar alte trei urmeaza a fi date in Statele Unite.

Maratonul turneelor in America a fost deschis in luna decembrie de Nicolae Botgros si Orchestra Lautarii. Adrian Ursu si Ionel Istrati se afla si ei in turneu peste ocean. Acestia vor reveni la sfarsitul lunii ianuarie.