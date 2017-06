Fortau usile si geamurile caselor si ieseau de acolo cu frigidere, televizoare, aragazuri si saltele pentru paturi. Doi indivizi din Floresti, retinuti - FOTO

Potrivit politiei, suspectii din satul Tira, raionul Floresti, ar fi intrat in patru locuinte din comuna Ghidesti in perioada decembrie – martie 2017. Oamenii legii spun ca acestia, pe timp de noapte, fortau usile si geamurile in timp ce nimeni nu era in locuinte, intrau si ieseau de acolo cu frigidere, televizoare, aragazuri si alte obiecte de uz casnic. Tot politistii sustin ca cei doi ar fi furat lucruri in valoare de peste 100 000 de lei.

In urma perchezitiilor, o parte din lucrurile furate au fost gasite la domiciliul unuia dintre suspecti, celelalte fiind vandute in satele din vecinatate.

In cadrul audierilor cei doi si-au recunoscut vina. Banuitii sunt cercetati in libertate si risca pana la 4 ani de puscarie.