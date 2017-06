Fost demnitar, retinut intr-un dosar de trafic de influenta. Ar fi extorcat 45 de mii de euro pentru incetarea urmarii penale in privinta unui invinuit intr-un dosar de instrainarea terenurilor din comuna Stauceni

Vitalie BUSUIOC, adjunct-interimar al procurorului-şef PCCOPS "A fost pornita o cauza penala pentru traficu de influenta in privinta unui fost demnitar. Urmarirea penala a fost pornita la data de 24 mai, 2017, in comun cu ofiterii de investigatii. Referitor la circumstantele cauzei penale, in perioada aprilie-iunie 2017, fostul demnitar a sustinut ca are influente in procuratura, sustinand ca poate interveni in solutionare unei probleme, adica incetarea urmaririi penale care se afla in arest invinuit intr-un dosar privind instrainarea terenurilor din comuna Stauceni."

"Acesta ar fi extorcat 45.000 de euro"

"Ieri, ora 16, au fost efectuate perchezitii la domiciliul fostului demnitar. Perchezitii s-au finisat astazi la ora 2 noaptea, au durat 10 ore. Faptasii au reusit sa ascunda banii dati sub control procurorilor, insa intr-un final banii au fost depistati."

Vasile Golban, PROCUROR: "Au fost interceptari si sunt imagini. S-a constatat si confirmat faptul traficului de influenta. Perchezitii au fost si in automobilul fostului demnitar. Ieri acesta a fost retinuti, iar astazi urmeaza sa fie pus sub invinuire."

Procurorii nu au vrut sa ne spuna despre cine este vorba, insa au sustinut ca este vorba despre un avocat.

"Astazi urmeaza sa fie pus sub invinuire, dupa va oferim mai multe detalii.", sustine Vitalie Busuioc.

Fostul demnitar risca de la 3 pana la 7 ani de inchisoare.