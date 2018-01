Fosta cladire derapanata a fabricii Steaua Rosie seama acum cu cea in care sta Vlad Plahotniuc. Imobilul, care se afla vis-a-vis de locuinta politicianului, a fost acoperit cu o panza - VIDEO

Tatiana BELEUTA, REPORTER PRO TV: "Casa de peste drum se oglindeste parca in panza care acopera fosta cladire a fabricii Steaua Rosie. Intinsa bine, panza este iluminata ca sa se vada si noaptea."

Oamenii care locuiesc in zona spun ca aceasta cladire i-ar apartine liderul PD. Ei ne-au spus ca din toamna Vlad Plahotniuc ar fi acoperit casa cu o panza pentru a avea o priveliste mai frumoasa la geam.

"-Plahotniuc locuieste aici, cum sa nu stiti?! O sa ma omoare, nu ma aratati. Credeti, ca aceasta e frumos? Sta acolo ca un sicriu. Plahotniuc nu trece pe aici, pe el il iau si il duc."

"Cred ca pentru a-i place domnului Plahotniuc. Uitati-va la casa asta, seamana cu cealalta. -Pentru ce credeti ca a fost pusa? -Pentru frumusete. Era murdara, derapanata si cred ca dumnealui a hotarat sa fie mai frumos."

Unii trecatori au ramas uimiti de imensul banner, dar mai ales de zona inconjurata de politie si bariere.

"Imi puneam intrebarea de ce sunt puse obstacolele astea. Paza in partea cealalta, paza aici. Ii pazaseste dar nu stiu pe cine si de cine. Acum am ramas si eu uimiti cand am vazut panza."

"Am fost in deplasare si cand am venit era deja facut. -Din ce motiv a fost pusa. Nu stiu, dar e frumos. "

Internautii au facut haz de necaz, spunand ironic ca este o idee buna pentru de a infrumutesa orasul. Tot ei au scris pe facebook ca in aceeasi casa ar locui si finul liderului PD, Andrian Candu. Anul trecut, in orasul Permi, inainte de vizita lui Vladimir Putin, autoritatile locale au acoperit cu bannere cladirile darapanate.