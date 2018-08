Fosta soacra a interlopului Vitalie Proca ii acuza pe angajatii penitenciarului 13 de tratament inuman fata de fiul sau, care isi ispaseste pedeapsa acolo - VIDEO

“-Hai sa iesim, ei se cunosc si va ca incep deja a suna.-Si ce are?-Acus vor veni parintii lui, haideti la iesire, numai trebuie nimic, iesim. La parcare in automobil mergem, o sa aveti probleme cu politia, sa stiti. Iesim.-Lasa-l macar ochiul sa mi-l dezinfecteze.”



Aceste imagini au fost filmate de catre un gardian care il escorta pe Davitean la spital, numele caruia nu a fost facut public. Reactia celorlalti gardieni a venit dupa ce unul dintre medicii de la Institutul de Medicina Urgenta, care il cunostea pe Davitean l-a intrebat daca acesta are nevoie de ceva, iar cel din urma l-a rugat sa o sune pe mama sa.

“-Eu il cunosc de cand el era mic. David, ce numar sa formez?-Spune-i mamei sa vina icoace.-Ea o sa vina.”



Imaginile facute publice astazi de catre Venera Gasparyan au fost filmate inca la sfarsitul lunii iunie dupa ce fiul sau a fost batut cu bestialitate in timp ce se afla in penitenciarul 13, ea insa ar fi facut ros de ele acum. Femeia povesteste ca Davitean a suferit mai multe traumatisme si avea nevoie urgent de asistenta medicala.

Venera GASPARYAN, MAMA LUI DAVID DAVITEAN: “Fara mila, fara pic de omenie, l-au batut cu scanduri si tevi din aluminiu. Totul s-a intamplat la comanda sefului penitenciarului. Timp de 4 ore l-au batut si l-au lasat sa zaca asa inca 6 ore.”

Femeia ii mai acuza pe gardieni de fapul ca acestia l-au supus la chinuri pe fiul sau, tinandu-l in catuse, in conditiile in care acesta ar fi avut ambele maini fracturate.

“Scoateti catusele ca si asa ma doare, mana mea e rupta.-Nu te impotrivi si nu te va durea.-Au, ce faceti?”

Nu l-am gasit la telefon pe seful penitenciarului 13 pentru a obtine o reactie de la el la aceste imagini. Reprezentantii Administratiei Nationale a Penitenciarelor au confirmat faptul ca Davitean a fost gasit batut la 21 iunie, iar pe marginea cazului a fost pornita atunci o ancheta in care s-a constat ca el a fost batut de alti detinuti.

Davitean ar fi refuzat insa sa colaboreze cu oamenii legii si sa treaca expertiza medico-legala. Totodata, el ar fi primit asistenta medicala necesara atunci, iar felul in care au reactionat gardienii a fost din cauza ca detinutul s-a comportat agresiv. David Davitean a fost condamnat anul trecut la 16 ani de inchisoare cu executare, fiind acuzat de complicitate la tentativa de omor a bancherului rus Gherman Gorbuntov. Acesta se declara nevinovat si spune ca dosarul sau ar fi fost fabricat de Vlad Plahotniuc. Cel din urma nu a comentat acuzatiile.