Fosti angajati ai Ministerului de Interne se numara printre cei retinuti dupa perchezitiile la cateva firme de taxi. Ei sunt administratorii acestor firme si sunt acuzati de evaziune fiscala - VIDEO

In cadrul celor 34 de perchezitii desfasurate la domiciliile si in birourile suspectilor, oamenii legii au ridicat 7 saci plini cu acte, ce ar demonstra contabilitatea dubla pe care o duceau acestia. Totodata au fost gasite si sume impunatoare de bani, nu se stie insa cifra.

Actele si banii au fost gasiti intr-un oficiu, pe care suspectii il ascundeau, spun oamenii legii. Acolo se pastrau toate probele pe care le-au acumulat procurorii.

Tot astazi a fost facuta publica si inregistrarea unei discutii telefonice dintre un agent sub acoperire care ar vrea sa se angajeze ca taximetrist desi ar avea probleme cu alcoolul si un angajator. Din spusele oamenilor legii, acesta ar fi fost acceptat la munca.

“-M-am codat, nu beau deloc. Am mai avut propuneri, dar mă tem, sunt oameni necunoscuţi.”

Si asta nu este tot. Potrivit procurorilor, pe langa faptul ca angajatii firmelor nu ofereau bonuri de plata pentru serviciile prestate de ei, oamenii legii au mai gasit si alte ilegalitati.

Vitalie BUSUIOC, SEF ADJUNCT INTERIMAR PCCOCS: “O mie 400 de masini erau inregistrate oficial, alte 1400 nu.”

Mai mult, gestionarii celor 19 firme indicau in acte si un numar mai mic de angajati, pe cand in realitate numarul acestora era practic dublu.

Constatin MIRON, PROCUROR PCCOCS: “Angajatii trebuiau sa plateasca de la 700 - 1300 de lei pentru 24 de ore. Ei plateau 70 - 250 de lei. Soferii erau angajati pe contracte cu 8 ore si salariu minim de 2.500 de lei, insa ei lucrau 24 din 24. Ei trebuiau sa semneze cand primeau salariile, insa acestia nici nu le primeau.”

Potrivit oamenilor legii in ultimii doi ani, suspectii ar fi avut venituri de peste 70 de milioane de lei. Procurorii sustin ca din dosarul pornit de ei in 2015 ar fi avut loc o scurgere de informatii, astfel cativa dintre cei vizati in ancheta au reusit sa fuga. Locul aflarii acestora deocamdata nu este cunoscut, asa ca ei urmeaza sa fie dati in cautare internationala.

Cei de la IGP, impreuna cu procurorii au efectuat ieri peste 30 de perchezitii la mai multe companii de taxi, iar 6 persoane au fost retinute. Descinderile au avut loc in cadrul unei cauze penale deschisa inca acum doi ani pentru evaziune fiscala. Administratorii s-ar fi eschivat de la plata impozitelor, prejudiciind statul cu aproximativ 15 milioane de lei. Nu am reusit sa discutam cu aparatorii administratorilor firmelor vizate pentru o reactie.