Fostii detinuti au dreptul la o viata normala. Membrii unei asociatii de la noi au inaugurat o expozitie de fotografii, in care apar 20 de puscariasi imbracati la fel - VIDEO

Despre experienta din inchisoare, dar si despre viata de dupa puscarie ne-au povestit astazi Andrei si Feodor. Ambii au stat cate 15 ani dupa gratii, fiind condamnati pentru furt si escrocherie. Recunosc ca dupa ce s-au vazut in libertate, le-a fost greu sa se integreze in societate. Andrei este casatorit si are o fata de 15 ani. Spune ca ele il fac mai puternic si il incurajeaza.

Andrei STARICENCO, FOST DETINUT: "Un an in urma am fost eliberat. De cand ma aflam acolo intelegeam ca-mi va fi greu sa ma integrez in societate si am incercat cu propriile forte sa ma pregatesc."

Asa ca, in toti acesti ani cat a stat in inchisoare, a invatat cum sa repare computere. Iar acum ajuta alti detinuti sa se integreze in societate.

Andrei STARICENCO, FOST DETINUT: "E foarte greu. Pe mine m-a ajutat propria motivatie, eu foarte tare mi-am dorit. M-a ajutat ca alaturi mi-au fost prietenii si colegi care ma sustineau."

Nu isi mai doreste sa stea dupa gratii nici Feodor, care a ajuns acolo fiind condamnat pentru furt. Acum spune ca incearca sa isi revina dupa anii grei de puscarie.

Feodor FIALCOVSCHII, FOST DETINUT: "Este foarte greu ca trecutul isi lasa amprentele sale. Este greu cand esti singur, am incercat singur insa nu s-a primit. Eu pana in prezent nu m-am reabilitat."

Si pentru ca stie cat este de dificil sa-ti refaci viata de la zero, barbatul a decis sa le intinda o mana de ajutor altor puscariasi.

Feodor FIALCOVSCHII, FOST DETINUT: "De la inceput eram voluntar la organizatia "Initiativa Pozitiva", iar acum sunt angajat oficial. Ajut baietii care sunt acum asa cum eram eu candva. Ii invat sa se integreze in societate."

Asociatia Initiativa Pozitiva a inaugurat astazi o expozitie de fotografii cu genericul "Etichetele sunt pentru haine si nu pentru oameni". In cadrul proiectului au participat 20 de persoane, dintre care 10 sunt detinuti.

Ruslan POVERGA, DIRECTOR ASOCIATIA "INITIATIVA POZITIVA": "Noi locuim intr-o societate in care oamenii sunt predispusi sa puna etichete si comenzi. Sa demonstram ca toti oamenii sunt egali in drepturile sale si toti oamenii sunt egali in posibilitati."

In penitenciare detinutii pot invata o meserie pentru ca atunci cand ies de acolo, sa se poata integra mai usor in societate.

Anatolie MUNTEANU, SECRETAR DE STAT MINISTERUL JUSTITIEI: "Depunem efort ca sa oferim detinutilor accesul pentru o profesie. Lipsa de acasa are impact asupra familiei si persoana iesind din detentie mai are nevoie si sa se intretina."

Anul trecut 297 de persoane din inchisorile din tara au insusit diferite meserii precum bucatar, frizer sau lacatus.