Un fost angajat al politiei de frontiera, care acum cateva zile a facut dezvaluiri despre contrabanda cu tigari la frontiera dintre Republica Moldova si Romania, va fi audiat. Ce spun cei de la Politia de Frontiera - VIDEO

In live-ul pe care l-a facut pe facebook pe 29 iunie, Gheorghe Petic apare in uniforma Politiei de Frontiera si sustine ca angajatii ar inchide ochii la actele de contrabanda cu tigari. Serviciul de presa al Politiei de Frontiera sustine, insa, ca barbatul nu mai este angajat al institutiei din mai 2016.

Gheorghe PETIC, FOST ANGAJAT AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ: “Am lucrat acolo mai bine de 22 de ani. Am plecat benevol pentru ca nu am mai putut servi unui sistem corupt. Ori plecam ori ma plecau ei. Am plecat cind infloream in cariera. Este o durere a celor care isi fac meseria onest in sistem."

Grigore Petic spune ca a tacut pana acum crezand ca lucrurile o sa se schimbe, iar in ultima perioada ar fi primit mai multe mesaje de la fostii sai colegi, care se plangeau de incalcarile la care sunt martori.

Gheorghe PETIC, FOST ANGAJAT AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ: "Aceasta durere a copt in mine doi ani de zile. Mai aveam mesaje de la ei precum ca este oribil la vama. Astazi am sezizat structurile europene OLAF. Tronson a fost lasat fara supraveghere in jur de 10 ore pe cand acest tronson a fost supravegheat nonstop."

Gheorghe Petic spune ca a fost audiat de Serviciu Protectie Interna si Anticoruptie a MAI, imediat dupa ce live-urile de pe facebook.

Gheorghe PETIC, FOST ANGAJAT AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ: "SPIA sa-si concentreze atentia nu pe elucidarea cazului ci pe mine. Pe 29 iunie in incinta comisariatului Ugheni a fost audiat de SPIA. Eu i-am intrebat daca ati deschis o cauza penala? Ei au spus ca noi abia stabilim circumstantele."

Serviciul de presa al politiei de frontiera ne-a comunicat ca Gheorghe Petic a adus doar acuzatii, fara a prezenta si probe.

Raisa NOVIȚCHI, OFIȚER SERVICIUL DE PRESĂ, POLIȚIA DE FRONTIERĂ: “Acesta s-a pensionat, iar actulamente este membru activ al unei miscari politice. In baza celor declarate pe o retea de socializare unde sunt aduse doar acuzatii fara a fi prezentate probe institutia s-a sesizat si va acorda asistenta cercetarilor preluate de reprezentatii serviciului protectiei intrne si anticoruptie al Ministerului afacerilor de interne. In timpul apropiat pe cazul dat vor fi interprinse mai multe masuri iar despre rezultatul acestora va fi comunicat opiniei publice in termeni proximi.”

SPIA a anuntat ca luni Gheorghe Petic urmeaza sa se prezinte iarasi la audieri la Ministerul de Interne. Barbatul spune ca a aflat din presa despre asta.