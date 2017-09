Fostul coleg de celula al lui Andrei Braguta isi va petrece urmatoarele 30 de zile in penitenciarul 13, fiind banuit de maltratare. Ce spun oamenii legii - VIDEO

In acelasi dosar, trei politisti de la Ciocana au fost arestati pentru 20 de zile, desi procurorii au cerut 30.

– Toţi sunt la o mână! Ce pot să vă spun! aşa o să fie până la urmă. Dau vina pe toţi şi totul e bine.”

Fostul coleg de celula al lui Andrei Braguta, retinut pentru furt, iar ulterior eliberat isi va petrece urmatoarele 30 de zile in penitenciarul 13, fiind banuit de matratarea lui Braguta. Boris Bologan spune ca Andrei a fost agresiv in izolator, iar ceilalti detinuti din celula nu l-ar fi lovit, ci ar fi incercat doar sa-l calmeze.

Boris BOLOGAN, BANUIT: “El sarea in cap la noi cu pielea, ca o balerina. Noi i-am strans mainele, rugam politia sa vina sa-l ia si nu veneau si gata. - Dar cum i-ati strans mainele? - Ii puneam mainele dupa spate, il tineam, chemam ambulanta. - Dar v-a batut Andrei Braguta? - Nu, ne-a mai batut.”

Cei trei politisti de la Inspectoratul Ciocana, care au primit mandate de arest de 20 zile in izolatorul CNA, au refuzat sa faca declaratii.

Avocatul Silviu Burlacu, care apara interesele lui Boris Bologan, afirma ca acesta il cunostea pe Andrei Braguta, deoarece erau din acelasi sat. Clientul sau insa nu stia ca Braguta avea probleme psihice.

Silviu BURLACU, AVOCAT: “Decizia instantei o vom contesta. Toti credeau ca era in stare de ebrietate sau stare narcotica. Din spusele clientului reiese ca ceilalti detinuti s-au aparat.”

Potrivit procurorului Ruslan Lupascu, politistii nu ar fi aplicat violenta asupra lui Andrei Braguta, acestia sunt invinuiti ca nu au reactionat corespunzator, atunci cand barbatul ar fi fost batut de colegii de celula.

Ruslan LUPASCU, PROCUROR: “Astfel ei si-au captat calitatea de subiect a infractiunii de tortura prin faptul ca au admis prin consimtamantul sau tacit ca codetinutii sa-l maltrateze pe Andrei Braguta.”

Acum doua zile inca fost detinut a fost arestat pentru 30 zile, dupa ce fusese eliberat din detentie preventiva. Ceilalti doi detinuti raman in arest pe un alt dosar si, totodata, sunt cercetati penal pentru maltratarea lui Andrei Braguta.

Procuratura generala, care ancheteaza decesul lui Braguta urmeaza sa stabileasca vina procurorului si a judecatorului, care a decis arestarea lui Braguta. Pentru Ziarul de Garda, cei doi, care ar fi in concediu, au declarat ca au procedat corect. Judecatorul, Iurie Obada le-a spus jurnalistilor ca Braguta nu avea urme de violenta pe corp cand a ajuns in sala de judecata.

Mai mult, Obada sustine ca a aflat de la procuror ca tanarul ar avea dereglari psihice in timp ce procurorul neaga ca ar fi stiut. Totusi judecatorul a eliberat mandat de arest pentru 30 de zile, deoarece Braguta era agresiv si trebuia izolat, a declarat el pentru Ziarul de Garda. Andrei Braguta a decedat in penitenciarul 16 la zece zile de la arest. Parintii cred ca fiul lor a murit din cauza ca a fost maltrat, in timp ce autoritatile spun ca el a decedat de pneumonie.