Fostul comisar de Straseni, demis dupa omorul adolescentei de 14 ani, retinut astazi de CNA, dupa ce ar fi luat mita de peste 13 mii de euro

Potrivit procurorilor, fostul comisar ar fi cerut peste 13 mii de euro de la sotia unui barbat cercetat pentru huliganism. In schimbul banilor, fost sef al politiei din Straseni ar fi promis ca il va eliberat pe barbat din arest si ca-i va solutiona cazul, astfel ca el sa fie scutit de pedeapsa. Daca i se va dovedi vinovatia, el risca sa-si petreaca urmatorii 15 ani in inchisoare.

In decembrie 2016, ofiterul de sector din cadrul IP Straseni a fost demis din functie, seful de sector si seful Sectiei ordine publica au fost sancţionaţi disciplinar cu mustrare, iar seful IP Straseni a fost sanctionat disciplinar cu retrogradare cu un grad special, dupa ce conducerea IGP a initiat o ancheta de serviciu interna pentru a stabili daca politistii Inspectoratului de Politie Straseni si-au indeplinit obligatiunile de serviciu prompt si imediat in cazul omorului adolescentei de la Straseni

Adolescenta de 14 ani a disparut pe 25 noiembrie anul trecut, iar in aceeasi zi, ar fi fost ucisa de iubit si amicii lui. Procurorii spun ca expertiza medico-legala a aratat ca fata a fost lovita in cap, de nenumarate ori, cu un obiect greu, iar in urma ranilor a murit.