Fostul consilier al lui Vlad Filat, Eugen Sturza este candidatul democratilor pentru functia de ministru al Apararii. Igor Dodon: "Nu pot accepta o asemenea candidatura" - VIDEO

Vlad PLAHOTNIUC, LIDER PD: ”Candidatul inaintat de coalitia de guvernare este dl Eugen Sturza. In cazul in care candidatura dlui nu va fi acceptata de presedintele tarii, o spun de pe acum foarte clar: noi vom inainta a doua oara presedintelui aceeasi candidatura.”

Desi prezentat drept candidatul coalitiei, numele acestuia a fost anuntat la sediul PD, dupa sedinta de partid a democratilor, de seful acestora, in lipsa lui Eugen Sturza sau Iurie Leanca. Totusi, Vlad Plahotniuc a tinut sa precizeze ca anuntul e cat se poate de serios.

Vlad PLAHOTNIUC, LIDER PD: ”Nu acceptam niciun fel de scheme si compromisuri la acest subiect. Nu venim cu un candidat pentru doar a deruta, ca apoi sa inaintam o alta persoana.”

Desi Plahotniuc a amintit de o decizie a Curtii Constitutionale din ianuarie care il obliga pe seful statului sa accepte a doua oara candidatura propusa, neintarziat, Igor Dodon a anuntat, bineinteles, ca nu va face acest lucru.

IGOR DODON, PREŞEDINTE: ”Am cerut un militar profesionist, iar Guvernul îmi propune un băiat de granturi.Un „reformator” de birou. Nu pot accepta o asemenea candidatură, deoarece este nu doar incompetentă în domeniul militar, dar are şi o experienţă dubioasă în cabinetele Filat şi Leancă.”a scris Dodon pe facebook.

Foarte multumit s-a aratat insa seful de partid al lui Sturza, Iurie Leanca. Fostul premier crede ca functia de ministru al Apararii este cu adevarat o ”responsabilitate imensa”.

Eugen Sturza a fost sef de cabinet al lui Iurie Leanca si consilier al lui Vlad Filat in Guvern, iar democratii spun ca l-au ales din 7 candidaturi, dintre care 3 femei. Inainte de a-l propune pe Sturza lui Dodon, Vlad Plahotniuc a anuntat ca democratii vor modifica legea in curand astfel incat acesta sa nu mai poata interzice deplasarea militarilor.

Vlad PLAHOTNIUC, LIDER PD: ”Este absolut inadmisibil modul in care dl presedinte Dodon a ajuns sa ameninte militarii cu sanctiuni pentru ca si-au indeplinit misiunile.”

In plus, milionarul a anuntat azi ca democratii vor sa includa in Constitutie integrarea europeana drept orientare strategica a tarii.

Vlad PLAHOTNIUC, LIDER PD: ”Facem acest lucru pentru ca ne dorim ca toata lumea sa inteleaga clar ca directia spre care mergem este integrarea europeana.”

Plahotniuc nu a precizat daca a si adunat cele 67 de voturi pentru modificarea Constitutiei. In schimb, socialistii au anuntat imediat ca vor bloca initiativa. Ca de obicei, dupa ce si-a citit discursul de pe tableta, Vlad Plahotniuc a plecat in graba, fara sa raspunda la intrebari si l-a lasat pe premier la tribuna.