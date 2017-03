Fostul consul general al Republicii Moldova in Bologna, trimis in judecata. Ce suma i-a cerut unui sirian pentru ai perfecta actele

Procuratura Anticoruptie a finalizat urmarirea penala si a trimis in judecata cauza penala de invinuire a fostului Consul General al Republicii Moldova in Bologna.

La moment acesta este sef al Directiei relatii cu publicul din cadrul Directiei generale afaceri consulare a Ministerului Afacerilor Externe si Integrarii Europene.

Potrivit Procuraturii, in luna octombrie 2016, inculpatul, sustinind ca are influenta asupra persoanelor publice din cadrul Biroului Migratie si Azil al Ministerului Afacerilor Interne, a cerut de la un cetatean al Siriei 1.500 euro. In schimbul acestei sume, acesta ii urgenta perfectarea actelor de intrare si aflare pe teritoriul Republicii Moldova a altor trei cetateni din Irak.

Peste cateva zile, functionarul MAEIE a primit de la cetateanul Siriei prima transa de bani in suma de 500 de euro si copiile pasapoartelor ale celor 3 cetateni ai Irakului.

La finele anului trecut, in rezultatul actiunilor de urmarire penala si masurilor speciale de investigatie, functionarul a fost retinut de procurorii anticoruptie de comun cu ofiterii SIS, iar ulterior, plasat in arest preventiv, unde se afla pana in prezent.

La demersul Procurorului Anticoruptie, inculpatul a fost suspendat provizoriu din functia detinuta in cadrul Ministerului Afacerilor Externe si Integrarii Europene.

Acesta risca o amenda in marime de pana la 3000 unitati conventionale sau inchisoare de pana la 5 ani.