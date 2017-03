Fostul democrat Iurie Bolboceanu a fost arestat pentru 30 de zile fiind acuzat de tradare de patrie. Ani la rand, fostul deputat ar fi transmis informatii secrete, contra plata, unui agent strain sub acoperire - VIDEO

Procurorii spun ca au pornit dosarul cu aproximativ 7 luni in urma, iar retinerea s-a desfasurat in flagrant, chiar in momentul in care Bolboceanu ii transmitea informatii, agentului care ar fi si diplomat la una dintre ambasadele de pe teritoriul tarii noastre.

Alexandru BALAN, SEF ADJUNCT SIS: "Toate intalnirile se desfasurau cu masuri sporite de securitate. Circulau pe acelasi traseu, dupa ce stabileau ca totul e curat, aveau loc intrevederile. Cetateanul nostru venea cu diferite informatii pregatite. Utiliza un laptop secret care era destinat strict transmiterii de informatii."

Oamenii legii nu au spus despre ce tara este vorba mai exact, invocand secretul anchetei, sambata insa, portalul de stiri news maker scria ca ar fi vorba despre un diplomat rus. Responsabilii de la Ambasada Rusiei la Chisinau nu au fost de gasit. Diplomatul nu a fost retinut, spun oamenii legii.

Potrivit procurorilor in cadrul perchezitiilor desfasurate acasa la fostul demnitar, au fost gasite acte care demonstreaza ca acesta a fost racolat de un serviciu strain de spionaj, dar si 23 de mii de dolari. Se presupune ca banii au fost primiti de catre Bolboceanu in schimbul informatiilor secrete pe care acesta le oferea agentului. Avocatul fostului deputat nu a raspuns la telefon. Daca va fi gasit vinovat, fostul demnitar, risca pana la 20 de ani de inchisoare.